فعاليات ترفيهية في فروع نادي سيدات الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم فروع نادي سيدات الشارقة في كل من خورفكان، والذيد، ومليحة، طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مجموعة متنوعة وغنية من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والبدنية والترفيهية، التي تستهدف العضوات والسيدات، إضافة إلى برامج تم تصميمها خصيصاً للأطفال، بهدف تطوير مهاراتهم الإبداعية، وتوسيع قدراتهم الذهنية والفكرية، وتنميتهم بدنياً.

وتتوزع فعاليات نادي سيدات الشارقة فرع مليحة، على فترتين صباحية ومسائية، وينظم خمس ورش وأنشطة ترفيهية وتعليمية، منها: صباحية بعنوان «صلاتي حياتي» وتهدف إلى تعليم 40 طفلاً من أطفال حضانة تالة، الصلاة عن طريق صنع مجسم لمسجد. وتتيح ورشة عمل «رمضان أجمل في تالة» التي تستهدف الأطفال، فرصة عمل مجسمات رمضانية كالفانوس والمسبحة، فيما تعرف ورشة «أجواء رمضانية» الفتيات على أساسيات الرسم والتلوين على القوارير الزجاجية، إضافة إلى طريقة ترتيب مائدة رمضان.

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وتتعلم الفتيات خلال ورشة «رمضان يجمعنا» صلاة التراويح في جماعة، فيما يقدم اليوم الترفيهي الرياضي من خلال فعالية «صحة ورشاقة» للعضوات والموظفات من مرفق لياقة، فرصة ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية بعد الإفطار، بغرض تعزيز مفاهيم ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية خلال الشهر الفضيل، للحفاظ على صحة جيدة.

ويقدم نادي سيدات الشارقة في فرع خورفكان، ثلاث فعاليات تشمل برنامجاً دينياً، ورياضياً ترفيهياً، للموظفات، والعضوات، منها فعالية تحت عنوان «التسامح أولى خطوات التغير» بمشاركة مراكز الخدمات الاجتماعية، والتنمية والمجتمعية. كما يستضيف النادي فعالية «اللياقة في رمضان» التي تشمل برنامجاً رياضياً صحياً وتدريبياً حول كيفية المحافظة على اللياقة في رمضان، فيما يتيح كرنفال «تالة الرمضاني» للمشاركين عيش تجربة روحانية دينية تتناول فضل الصيام، ويتخللها سرد قصص الأنبياء.

ويطلق مركز لياقة نادي سيدات الشارقة فرع الذيد مسابقة العصائر الصحية.