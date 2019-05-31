الأسهم بالمنطقة الخضراء في آخر جلسات مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

تعززت مكاسب الأسهم المحلية في آخر جلسات ما قبل عيد الفطر ، مصحوبة بسيولة جيدة ، فيما بنى المستثمرون مراكز شرائية جديدة، مع نهاية شهر مايو، وعاد على إثرها مؤشر سوق أبوظبي ليكسر حاجز ال 5000 نقطة مجدداً بارتفاعه 2.82%، كما ارتفع سوق دبي 0.79%، كاسراً أيضاً ال 2600 نقطة.

لامست سيولة الأسواق 600 مليون درهم لتصل إلى 583.14 مليوناً منها، 377.05 مليون في أبوظبي و206.09 مليون في دبي، وجرى التداول على 263.8 مليون سهم توزعت بواقع 159.39 مليون في دبي، و104.4 أبوظبي، من خلال تنفيذ 5869 صفقة.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 2.82%، ليغلق عند 5003.59 نقطة وسجل بذلك أعلى مستوى له منذ منتصف مايو الجاري مدعوماً بأسهم شركات العقار والبنوك والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 2.77% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» بنسبة 4.06% في وقت تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.67% و«أبوظبي التجاري» 0.22%.

وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 4.49% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع العقار بنسبة 3.71% مع صعود «الدار» و«رأس الخيمة العقارية» 4% و0.23% على التوالي.

من جهته، أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع 0.79% عند مستوى 2620.33 نقطة، مدعوماً بارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل، في مقابل هبوط الاستثمار.

وارتفع قطاع العقار 1.37% مع صعود «إعمار» 1.36% و«إعمار مولز» 2.1% و«إعمار للتطوير» 1.55% و«أرابتك» 4.05% و«الاتحاد العقارية» 0.92%.

وصعد قطاع البنوك 0.63% مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.4% و«الإمارات دبي الوطني» 0.91%.

وارتفع أيضاً قطاع النقل بنحو 1.15% على أثر صعود «العربية للطيران» 1.98% و«أرامكس» 0.71%.

وبالعكس، هبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.15% مع انخفاض «شعاع» و«سوق دبي المالي» بنحو 1.85% و0.14% على التوالي، بينما استقر «دبي للاستثمار» دون تغيير.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 48.5 مليون درهم، ليقفل عند 5.04 دراهم، ثم «إعمار» حاصداً نحو 41.13 مليون درهم، ليغلق عند 4.47 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 19 مليون درهم ليصل صوب 11.1 درهم.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات في سوق أبوظبي بسيولة بنحو 200 مليون درهم ليغلق عند 14.86 درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات 40.13 مليون درهم ليصل عند 16.3 درهم، تلاه سهم «الدار» حاصداً نحو 35.9 مليون درهم ليقفل عند 1.82 درهم.

وحصد «سوداتل» أكبر نسبة ارتفاع في سوق أبوظبي بنحو 5.41% إلى 0.39 درهم، فيما كان «الفجيرة لصناعات البناء» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.24% إلى 1.08 درهم.

وكان سهم «إيفا» الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي بنسبة 8.47% إلى 0.25 درهم، فيما كان بنك المشرق الأكثر انخفاضاً بنحو 2.42%.

وبشأن التداولات، اتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 188.15 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 188.15 مليون درهم محصلة بيع، منها 8.46 مليون درهم محصلة بيع العرب، و16.8 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و162.8 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات دي إكس بي وأبوظبي التجاري ودبي الإسلامي، والاتحاد العقارية، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات داماك، والدار، وسلامة للتأمين، والسلام البحرين.

من جهتها، واصلت المحافظ الاستثمارية عمليات الشراء بصافي استثمار بلغ 144.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 15.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و128.8 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 144.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 15.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و128.8 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.