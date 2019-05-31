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محاضرة عن الغذاء الصحي في مركز الجليلة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مركز الجليلة لثقافة الطفل محاضرة توعوية عن الغذاء الصحي، تركزت حول التوعية بالتغذية الصحية في شهر رمضان والفترة التي تليه مباشرة، والتي تحتاج اهتماماً خاصاً من الناحية الغذائية، كي لا يشعر الجسد بصدمة التغييرات المفاجئة بين الصوم التام، وتناول الطعام بشكل عشوائي والإكثار من الحلويات في الأعياد.

قدمت المحاضرة شذى أحمد مساعدة مثقف صحي- مسؤولة التعليم والتدريب المستمر في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتحدثت عن عناصر الوجبات الصحيحة، والعوارض التي يمر بها الجسم في فترات الصيام من فقدان للوزن أو الجفاف وطرق الوقاية منها، وضرورة التركيز على السوائل كحاجة ضرورية للجسد نظراً لتزامن شهر رمضان مع فصل الصيف واشتداد الحرارة.

وكشفت شذى أحمد العادات الغذائية الخاطئة التي يمارسها بعض الصائمين عند الإفطار وبعد شهر رمضان مباشرة، وكيفية تجنبها.

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