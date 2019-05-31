مقطع مصور يستعرض جمال دبي من الجو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعدت لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، مقطعاً مصوراً يستعرض عدة مشاهد جوية تبرز جمال دبي، ومواقع التصوير المتنوعة التي تصلح لكل الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ومنها بحيرات القدرة المصممة على شكل قلب، وبرواز دبي الذي يقدم إطلالة فريدة على معالم المدينة، إضافة إلى فندق أتلانتس النخلة وغيرها من المعالم التي تزخر بها الإمارة.

وبث المكتب الإعلامي لحكومة دبي المقطع أمس تحت عنوان «هذا ما يجعل دبي أجمل المدن في العالم من الأعلى»، ويستعرض سحر المدينة، وأفقها المعماري بهندسته المميزة، وناطحات سحابها، ومعالمها السياحية، وفنادقها الفريدة التي توفر تجربة لا تنسى لزوارها.

وعبر موسيقى تصويرية رائعة، يتجول الفيديو بالمشاهدين عند فندق برج العرب، ومنه إلى أهم معالم شارع الشيخ زايد، ويتوقف عند برج خليفة، ويظهر إطلالته على النافورة الموسيقية المبهرة.