المتحف المصري الكبير يستقبل 181 قطعة أثرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

استقبل المتحف المصري الكبير، أمس،181 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير. وقال الدكتور الطيب عباس، مدير الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير: إن القطع الأثرية تنتمي إلى عصور تاريخية مختلفة، وتضم مجموعة من التماثيل المتميزة، التي تنتمي إلى عصور الدولة الوسطى والمصنوعة من الخشب الملون، إضافة إلى مجموعة من نماذج المراكب، التي تحمل عليها مجموعات من البحارة.

وأوضح، بحسب بيان وزارة الآثار، أمس، أنّ من أهم القطع تمثالاً للملك إخناتون، يرجع لعصر الدولة الحديثة، وتم اكتشافه بالبر الشرقي بالأقصر، وهو مصنوع من الحجر الرملي، ويمسك بيده الصولجان.

وأكد عيسى زيدان، مدير عام الترميم الأولي، ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن جميع القطع وصلت بأمان إلى مركز الترميم، وتم إدخال كل قطعة إلى معمل الترميم الخاص بها، لبدء أعمال الترميم، موضحاً أن فريق المرممين أجرى أعمال الترميم لهذه القطع، وتشمل التنظيف الميكانيكي، وتقوية القشور الضعيفة المتواجدة بها، قبل أعمال التغليف، وإعداد تقرير عن حالة كل قطعة أثرية قبل النقل، كما حرص فريق الأثريين على استلام القطع، بعد مطابقتها بالسجلات.