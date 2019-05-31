سلطان بن أحمد يُتوّج «الشارقة الرياضي» بلقب مضمار المعرفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، فريق مجلس الشارقة الرياضي بالمركز الأول من منافسات برنامج «مضمار المعرفة»، الذي يبث يومياً خلال الشهر الفضيل، على قناة وإذاعة الشارقة، التابعتين لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وخصصت له جوائز بلغت قيمتها نصف مليون درهم.

وحصد جائزة المركز الثاني فريق نادي المدام الثقافي الرياضي، فيما نال جائزة المركز ثالثاً فريق هيئة مطار الشارقة الدولي بعد أن خاض غمار منافسات خاصة في مراحل البرنامج الثلاث، التي شهدت مشاركة 160 متنافساً من 40 دائرة ومؤسسة حكومية من إمارة الشارقة.

كرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إضافة إلى تكريم جامعة الشارقة مستضيفة البرنامج، وأشاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بالمستوى المتميز والمنافسات القوية التي قدمتها الفرق.

وأكد سالم الغيثي، مدير قناة الشارقة أن البرنامج استطاع أن يجمع نخبة الكوادر الوظيفية العاملة ضمن القطاعات الحكومية الحيوية في إمارة الشارقة، ونجح في إبراز قدراتهم ومواهبهم المعرفية والثقافية والفكرية ضمن تنافسية شريفة، جمعت عدداً من المؤسسات والدوائر حولها خلال الشهر الفضيل.

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وأضاف: «يترجم البرنامج استراتيجيات وتوجهات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، في إبراز مواهب وخبرات الكوادر الوظيفية الحكومية المعرفية والثقافية، وإظهار المخزون الكبير الذي يمتلكونه من معلومات وذلك إسهاماً في نقل صورة مشرقة عن واقع العمل في الإمارة. وفضلاً عن ذلك استطاع البرنامج الذي يبث لأول مرة عبر شاشة التلفاز طوال الشهر الفضيل تزامناً مع بثّه عبر الأثير، أن يحقق نجاحاً ملحوظاً، واستقطب نسب مشاهدة ومتابعة عالية، كونه فتح نافذة للجماهير والمشاهدين للتعرّف إلى المستويات الرفيعة والمتميزة التي تمتلكها الكوادر، وأتاح لهم فرصة الاستمتاع بالجولات التنافسية العالية التي جمعتهم طوال أيام البرنامج، ونتطلع إلى أن تكون الدورات المقبلة تحمل في طياتها الفائدة والمعرفة القصوى للجمهور والمشاركين».

وأكدت عبير الشاوي، مدير إذاعة الشارقة، أن البرنامج واحد من الأعمال الرمضانية التي سلطت الضوء على خبرات ومعارف الكوادر الوظيفية العاملة في الإمارة، مشيرة إلى أنه فرصة مهمة للمنتسبين للاستفادة من الكم الكبير من المعلومات والخيارات المعرفية والفكرية التي يطرحها، ما ينعكس بدوره على جودة الأعمال التي يقدمونها.

وأضافت: «شهدت المسابقة ندية ومنافسة قوية بين مختلف المؤسسات المشاركة؛ الأمر الذي عكس شغف العاملين في المؤسسات بالتزود بالثقافة والمعارف واستقاء المعلومات، كما أكد حرصهم على الرغبة في تحقيق الفوز من خلال منافسات شائقة وصعبة تفرز الفرق الأكثر معرفة وخبرة، مما يجعل من البرنامج حافزاً لدى مختلف المؤسسات نحو اكتساب مزيد من المعارف في الدورات المقبلة من البرنامج».

وجمعت مراحل البرنامج منافسات بين دائرة الخدمات الاجتماعية، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وبلدية منطقة المدام، و«أطفال الشارقة»، وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وبلدية مدينة الشارقة، وبلدية منطقة البطائح، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الموارد البشرية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، وسجايا فتيات الشارقة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، ونادي الشارقة الرياضي، ونادي المدام الثقافي الرياضي، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي الشارقة للفروسية، وهيئة الطرق والمواصلات، ومعهد الشارقة للتراث، ودائرة الأشغال العامة.