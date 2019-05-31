رئيس العراق: إيران جار يجب الحفاظ على أمنه... الأزمة ستؤدي إلى الحرب

وأكد "صالح" أن الأزمة الإقليمية ربما تقود إلى حرب إذا لم يتم التصدي لها بشكل صحيح.

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وأشار الرئيس العراقي إلى أن "الاستقرار في العراق يحتاج إلى تعاون الجوار وأي تصادم يعرض أمننا للخط".

واستضافت مكة المكرمة، مساء أمس الخميس 30 مايو/أيار الجاري، القمة العربية الطارئة التي دعا إليها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.