عباس: نرفض استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام

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موسكو، سبوتنيك. وقال عباس خلال القمة العربية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة: "نرفض استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام".
© Sputnik . WALEED ALI
أود أن أعيد التأكيد على رفضنا المطلق للمحاولات الأمريكية الهادفة إلى إسقاط القانون الدولي والشرعية الدولية بما يسمى صفقة القرن.
وتابع عباس:
لن نشارك في ورشة العمل التي دعت لها الإدارة الأمريكية في المنامة.
ودعت السعودية لعقد قمة لمجلس التعاون الخليجي وقمة عربية، في الثلاثين من مايو/آيار الجاري، لمواجهة ما اعتبرته تدخلات إيرانية في شؤون دول الخليج، وذلك بعد تصاعد التوتر بين إيران والسعودية، والذي صاحبه حشود عسكرية أمريكية في المنطقة، وتصعيد في لغة التهديد بين مختلف الأطراف، ويعقب القمتين العربية والخليجية، قمة دول منظمة التعاون الإسلامي.
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