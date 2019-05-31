أبو الغيط: الحوثيون رفضوا كل التسويات

وتابع أبو الغيط خلال كلمته أمام القمة العربية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن تهديد أمن الملاحة وطرق التجارة يمثل تصعيداً خطيراً.

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وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية:

نتضامن مع السعودية في مواجهة التهديدات الحوثية المدعومة من إيران.

وقال أبو الغيط:

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ما دخلت المليشيات بلدا إلا وأفسدتها

وتابع أبو الغيظ:

العرب لا يقبلون الظلم رغم رغبتهم بالسلام.

ودعت السعودية لعقد قمة لمجلس التعاون الخليجي وقمة عربية، في الثلاثين من مايو/آيار الجاري، لمواجهة ما اعتبرته تدخلات إيرانية في شؤون دول الخليج، وذلك بعد تصاعد التوتر بين إيران والسعودية، والذي صاحبه حشود عسكرية أمريكية في المنطقة، وتصعيد في لغة التهديد بين مختلف الأطراف، ويعقب القمتين العربية والخليجية، قمة دول منظمة التعاون الإسلامي.