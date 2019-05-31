- 1/2
- 2/2
وأشار سلمان خلال افتتاح القمة العربية إلى أن بلاده ستدفع باتجاه التعاون والسلام والحوار في المنطقة والعالم.
© REUTERS / HANDOUT
وقد دعا الملك سلمان العالم الدولي والشعوب العربية إلى الوقف في وجه النظام الإيراني وممارساته الإرهابية على حد قوله، وبأن النظام الإيراني مستمر في انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، مؤكدا أن النظام الإيراني يعمل على تقويض الأمن العربي.
وأوضح العاهل السعودي أن "عدم اتخاذ موقف رادع تجاه الهجمات الإرهابية هو سبب ما نعانيه الآن".
وتعقد القمتان الخليجية والعربية بناء على دعوة من السعودية عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج، خاصة بعد تعرض أربع سفن تجارية لهجوم في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، حيث يتباين موقف كل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وموقف قطر وعمان والكويت، كذلك يبدو موقف كلا من لبنان والعراق مختلفا عن الموقف السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان: الدولة الفلسطينية لا تزال أولوية على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.