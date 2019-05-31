الملك سلمان: الدولة الفلسطينية لا تزال أولوية على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية

وأشار سلمان خلال افتتاح القمة العربية إلى أن بلاده ستدفع باتجاه التعاون والسلام والحوار في المنطقة والعالم.

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ودعا العاهل السعودي القادة العرب لاتخاذ موقف حاسم تجاه أفعال إيران، مؤكداً أن إيران ترتكب أفعالا إرهابية بشكل مباشر أو عن طريق وكلائها لتقويض الأمن العربي.

وقد دعا الملك سلمان العالم الدولي والشعوب العربية إلى الوقف في وجه النظام الإيراني وممارساته الإرهابية على حد قوله، وبأن النظام الإيراني مستمر في انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، مؤكدا أن النظام الإيراني يعمل على تقويض الأمن العربي.

وأوضح العاهل السعودي أن "عدم اتخاذ موقف رادع تجاه الهجمات الإرهابية هو سبب ما نعانيه الآن".

وتعقد القمتان الخليجية والعربية بناء على دعوة من السعودية عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج، خاصة بعد تعرض أربع سفن تجارية لهجوم في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، حيث يتباين موقف كل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وموقف قطر وعمان والكويت، كذلك يبدو موقف كلا من لبنان والعراق مختلفا عن الموقف السعودي.