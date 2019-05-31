شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى: لن نشارك فى ورشة العمل التى دعت لها أمريكا بالمنامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة اليوم الخميس إن الفلسطينيين لن يشاركوا "فى ورشة العمل التى دعت لها الإدارة الأمريكية في المنامة".

وأضاف "نرفض استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام.. أود أن أعيد التأكيد على رفضنا المطلق للمحاولات الأمريكية الهادفة إلى إسقاط القانون الدولى والشرعية الدولية بما يسمى صفقة القرن".