شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى: لن نشارك فى ورشة العمل التى دعت لها أمريكا بالمنامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة اليوم الخميس إن الفلسطينيين لن يشاركوا "فى ورشة العمل التى دعت لها الإدارة الأمريكية في المنامة".
وأضاف "نرفض استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام.. أود أن أعيد التأكيد على رفضنا المطلق للمحاولات الأمريكية الهادفة إلى إسقاط القانون الدولى والشرعية الدولية بما يسمى صفقة القرن".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطينى: لن نشارك فى ورشة العمل التى دعت لها أمريكا بالمنامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.