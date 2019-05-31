الرئيس العراقى يحذر من اندلاع حرب فى المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس العراق برهم صالح أمام القمة العربية الطارئة فى السعودية اليوم الخميس إن الأزمة الإقليمية والدولية مع إيران تنذر بالتحول إلى حرب شاملة إن لم "نحسن" إدارتها وعبر عن أملة فى ألا يتعرض أمن إيران إلى الاستهداف. ودعا الرئيس العراقى أيضا الجيران والحلفاء إلى دعم استقرار بلاده.

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