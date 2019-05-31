شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكرى السودانى: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان اليوم الخميس المحتجين بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع وقال إن "ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار". وقال متحدث عسكرى فى بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمى، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة فى موقع الاعتصام.

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