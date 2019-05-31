شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: الدولة الفلسطينية لاتزال أولوية لدى الأمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن القمة العربية الطارئة ستبحث التحديات الاستثنائية للأمن العربي والإقليمى والدولى، موضحا أن الدولة الفلسطينية لا تزال أولوية على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن المملكة ستدفع باتجاه التعاون والسلام والحوار فى المنطقة والعالم، داعيا القادة العرب لاتخاذ موقف حاسم تجاه أفعال إيران.

واستطرد أن إيران ترتكب أفعالا إرهابية بشكل مباشر أو عن طريق وكلائها لتقويض الأمن العربي