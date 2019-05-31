السودان.. "العسكري" يعقد اجتماعا موسعا مع قادة القوات الأمنية

الخرطوم / الخليج 365

عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الخميس، "اجتماعاً موسعاً ضم قيادة القوات النظامية (الجيش، الأمن، الشرطة) ورؤساء الأجهزة الأمنية، لبحث الأوضاع الأمنية خلال الفترة الماضية والترتيبات والتدابير التي سيتم أتخاذها الفترة المقبلة".

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس العسكري، اطلعت عليه الخليج 365.

ويأتي الاجتماع بعد ساعات من إعلان لجنة أطباء السودان، الخميس، مقتل مواطن بطلق ناري في منطقة الصدر، "نتيجة تبادل إطلاق نار أسفل جسر النيل الأزرق بالعاصمة الخرطوم (بمحيط مقر الاعتصام)، من قبل القوات النظامية".

وترأس الاجتماع نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان حميدتي.

وبحث الاجتماع "الأوضاع الأمنية بالبلاد خلال الفترة الماضية، والتدابير والترتيبات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن بالبلاد".

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وأقر "ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية لوضع خطة محكمة لمنع الجريمة ومكافحة الظواهر السالبة (دون تحديد) وتأمين الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين خاصة خلال عطلة عيد الفطر".

وأمس قالت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في البلاد، إنها ترتب لإقامة صلاة عيد الفطر بميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

ويواصل آلاف السودانيين، منذ الشهر الماضي، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.‎

وأخفق المجلس العسكري وقوى التغيير، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.

وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها، في الفترة الانتقالية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.