في جمعة رمضان الأخيرة.. تعزيز أمني إسرائيلي بالقدس ومحيط غزة

القدس / أسامة الغساني / الخليج 365

تعتزم السلطات الإسرائيلية، تعزيز وجودها الأمني في القدس ومحيط قطاع غزة بشكل مكثف في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، حسب ما نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، الخميس.

وأفادت الصحيفة أنه من المتوقع حضور عشرات آلاف الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في رمضان بالمسجد الأقصى، إلى جانب حشود أخرى مساء الجمعة لإحياء ليلة القدر.

وستنشر الشرطة الإسرائيلية حواجز تغلق المحاور الرئيسية في محيط البلدة القديمة بالقدس، وفي بعض الأحياء القريبة مثل وادي الجوز، وشارع صلاح الدين، بحسب الصحيفة.

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أمّا في قطاع غزة، فسيعزز الجيش الإسرائيلي من قواته في المناطق التي تشهد كل جمعة "مسيرات العودة وكسر الحصار" قرب السياج المحيط بالقطاع، تحسبا لحدوث مواجهات.

ومنذ مارس / آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.