مكة / الخليج 365
انطلقت قمة مجلس التعاون الخليجي، الأربعين، مساء الخميس، في مدينة مكة بالسعودية، بحضور رئيس وزراء قطر عبد الله بن ناصر.
وبث فضائية "العربية" السعودية، انطلاق القمة الخليجية بمشاركة ممثلي الدول الست لمجلس التعاون الخليجي، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويشارك في القمة أيضًا كل من أمير الكويت صباح الأحمد، وشهاب بن طارق، مستشار السلطان العماني قابوس بن سعيد، والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وبدأت القمة بتلاوة من القرآن الكريم، وفق ما نقله إعلام سعودي، وظهرت خلالها أعلام الدول الستة الخليجية.
وبعد الكلمة الافتتاحية سيدخل قادة الخليج في جدول الأعمال عبر اجتماع مغلق.
وكانت آخر قمة خليجية عقدت في الرياض ديسمبر / كانون الثاني الماضي، وغاب عنها أيضا أمير قطر.
وتعقد القمة الخليجية الطارئة في مكة بدعوة من الرياض، لبحث التهديدات في المنطقة إثر التوتر الأخير بين واشنطن وطهران، بالتوازي مع انعقاد قمتين في مكة عربية وإسلامية الخميس والجمعة.
والقمة جاءت بعد دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز، وتتصدرها دعوات سعودية لإدانة "التدخلات الإيرانية" في المنطقة، وهو ما تنفيه طهران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مكة.. انطلاق القمة الخليجية بحضور رئيس وزراء قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.