الأمم المتحدة تدعو لتحقيق بنهب إمدادات إنسانية بمعسكر نازحين بدارفور‎

الخرطوم / الخليج 365

أدانت الأمم المتحدة، الخميس، نهب الإمددات الإنسانية في معسكر "كلمة" للنازحين في ولاية جنوب دارفور، غربي السودان، كما دعت إلى تحقيق سريع.

جاء ذلك في بيان صادر عن منسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان، "قوي يوب سن"، اطلعت عليه الخليج 365، دون تفاصيل عن حجم الإمدادات المنهوبة.

وأدانت قوي سن يوب، بشدة الهجمات التي تعرضت لها مكاتب الأصول الإنسانية ونهب الإمدادات الإنسانية التي وقعت في 28 مايو الجاري في معسكر كلمة للنازحين في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.

وقالت: "إنني أدين هذه الأفعال وأدعو السلطات المسؤولة إلى إجراء تحقيق سريع ومساءلة من ارتكبوا ذلك".

Advertisements

وأشار البيان إلى وقع حادثان آخران على الأقل لنهب الإمدادات الإنسانية في معسكرات النازحين في دارفور خلال الشهر الماضي، دون تفاصيل.

وأضاف البيان: "ما يثير القلق بشكل خاص أن هذه الأعمال وقعت في معسكرات النازحين التي تُعتبر مساحة إنسانية يجب ألا يتعرض النازحون والمنظمات الإنسانية فيها للتهديد أو المضايقة أو الهجمات أو الأذى".

ويعد معسكر كلمة للنازحين واحد من أكبر المعسكرات في دارفور حيث يستضيف حوالي 128 ألف شخص، وففقا للأمم المتحدة.

ومنذ 2003، يشهد إقليم درفور نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.