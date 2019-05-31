​"غوتيريش" يعين دبلوماسيا أمريكيا ممثلا خاصا له في الصومال

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365
عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، الدبلوماسي الأمريكي جيمس سوان، ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق"، بالمقر لدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال المسؤول الأممي، أن "سوان"، سيخلف الجنوب إفريقي "نيكولاس هيسوم"، الذي أعلنت الحكومة الصومالية، في الثاني من يناير/كانون ثان الماضي، أنه "شخص غير مرغوب فيه".
وأردف قائلا "الأمين العام أعرب عن امتنانه العميق للخدمات المتفانية التي قدمها هيسوم، خلال فترة توليه مهمته ببعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال".
وأعلنت وزارة الخارجية الصومالية، أوائل يناير الماضي، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالصومال، "شخصا غير مرغوب فيه".
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته آنذاك، أن قرارها تم اتخاذه "بسبب قيام هيسوم، بتصرفات لا تليق، وتعد تدخلا سافرا في سياسة الصومال"، من دون أن توضح طبيعة تلك التصرفات.
وجاء قرار مقديشو بعد أن أرسل "هيسوم"، رسالة إلى وزارة الأمن الصومالية، طلب فيها توضيحات حول اعتقال شيخ مختار ربو، أحد القياديين السابقين في حركة "الشباب".
وأوضح "حق"، في مؤتمر الصحفي، الخميس، أن "سوان، سيتولى مهام منصبه الجديد بأسرع وقت ممكن"، دون تحديد موعد معين.
وأضاف أن الدبلوماسي الأمريكي "يتمتع بخبرات دولية مديدة، حيث شغل منصب سفير بلاده لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، من 2013 إلى 2016، وممثل الولايات المتحدة الخاص في الصومال من 2011 إلى 2013، وسفير بلاده لدى جيبوتي من 2008 إلى 2011".
وتابع "سوان، حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة جورج تاون، وماجستير من كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، ودرجة الماجستير في الدراسات الأمنية من كلية الحرب الوطنية بالولايات المتحدة.."
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