أمير قطر يقر قانون إنشاء "المدينة الإعلامية"

الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365

أقر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، قانون إنشاء "المدينة الإعلامية" التي تهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فإن الشيخ تميم أصدر القانون رقم (13) لسنة 2019 بإنشاء المدينة الإعلامية؛ لـ"تكون لها شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، وتُعين حدودها وإحداثياتها بقرار من مجلس الوزراء".

وتهدف المدينة الإعلامية إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي في دولة قطر، وتعزيز مكانتها كموقع لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي، وفق الوكالة.

كما تهدف إلى دعم وتشجيع مشاريع الإعلام الرقمي والتكنولوجي، وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة، بالإضافة إلى "توفير بيئة تفاعلية جاذبة من خلال الشركات المرخص لها بالعمل في المدينة الإعلامية".

وتستهدف المدينة استقطاب الإعلام والشركات والمؤسسات البحثية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي، ومن بين صلاحياتها منح تراخيص البث التلفزيوني والإذاعي وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها، وفق المصدر ذاته.

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ويتضمن القانون تسهيلات كبيرة؛ حيث منح الشركات المرخص لها حرية تعيين العاملين لديها وتنظيم وضعهم، واستيراد المستلزمات دون الحاجة لقيدها في سجل، مع إعفاءات ضريبية لمدة 20 عاماً.

وستكون المدينة الإعلامية في قطر منطقة حرة مكملة للإعلام المحلي، بحسب الوكالة.

وتعمل على جذب الإعلام العالمي وتقديم الخدمات اللازمة لأداء عمل المؤسسات الإعلامية مع اختيار الشركات الإعلامية وفقاً لمعايير محددة، ومراعاة للعادات والتقاليد داخل الدولة.

وتولي قطر أهمية كبيرة للإعلام، إذ إنها نجحت في إدارة الخطاب الإعلامي، خاصة في سنوات الأزمة الخليجية التي بدأت عقب فرض الحصار على الدوحة من قبل الرياض وأبوظبي والمنامة، في يونيو/حزيران 2017. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.