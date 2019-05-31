الأمم المتحدة: ارتفاع غير عادي للنازحين جنوبي دارفور

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، وجود ارتفاع "غير عادي" في عدد النازحين إلى ولاية جنوب دارفور، غربي السودان.

جاء ذلك في تقرير نشره مكتب الشئون الإنسانية للمنظمة الدولية بالسودان (أوتشا)، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان، إن "ارتفاع النازحين إلى جنوب دارفور، غير عادي، رغم أنه لم تكن هناك مؤخرا، تقارير حول صراع أو عنف في المنطقة".

وأوضح أن عددا من النازحين داخليا وصلوا إلى جنوب دارفور، وتحديدا إلى "مخيم عطاش"، مقدرا عددهم حتى الأحد الماضي، بنحو 6 آلاف نازح جديد.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للنازحين من شرق جبل مرة (دارفور) في مخيم عطاش إلى حوالي 103 آلاف.

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ووفق البيان نفسه، فإن القتال الذي دار في مناطق هؤلاء النازحين، جرى في يونيو/ حزيران 2018، ما أجبر الكثير منهم على الفرار من المنازل واللجوء إلى الجبال.

وتابع: "كما أجبرهم الجوع وقلة الطعام على البحث عن ملجأ للمساعدة في مخيم عطاش للنازحين".

و"مخيم عطاش"؛ أحد مخيمات النازحين من أصل 10 موجودة في ولاية جنوب دارفور.

وفي يونيو 2018، أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 8 آلاف و900 شخص من شرق وجنوب جبل مرة بدارفور، غربي السودان، جراء القتال الداخلي، ومعارك بين قوات الحكومة والحركات المسلحة.

ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.