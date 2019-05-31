رسميا.. إعفاء بترجي من رئاسة #الأهلي.. وتكليف الصايغ بمهام الرئاسة مؤقتا

صحيفة الخليج الإلكترونية أصدرت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قراراً بإعفاء عبد الله بترجي من رئاسة مجلس إدارة الأهلي. وكلفت الهيئة المهندس أحمد الصايغ برئاسة النادي مؤقتاً، لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة. وتشير التقارير الصحفية أن المرشحين لتولي رئاسة الأهلي في الانتخابات القادمة هما الأمير منصور بن مشعل وعبد الله الصبان. يذكر أن الأهلي احتل المركز الرابع في دور كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم المنصرم، ليتأهل بصعوبة شديدة لمنافسات دوري أبطال آسيا.

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