صحيفة الخليج الإلكترونية أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة لؤي هشام ناظر، عن تجديد عقد اللاعب زياد الصحفي، لمدة ثلاثة أعوام. وتمت مراسم توقيع العقد اليوم “الخميس”، بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب. وأبدى رئيس النادي تمنياته بالتوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية عبر إسعادها بتحقيق الإنجازات. وكان زياد الصحفي “24 عامًا” قد صعد للفريق الأول بالاتحاد، في يوليو 2015، وشارك اللاعب في الموسم المنقضي، خلال 18 مباراة بين مسابقات دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #الاتحاد يعلن تجديد عقد الصحفي لـ3 مواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.