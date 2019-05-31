مباريات اليوم: #السعودية تنتظر “المعجزة” أمام #بنما.. ونهائي #دوري_أبطال_إفريقيا

جماهير كرة القدم، أنتم على موعد اليوم الجمعة 31 مايو 2019، مع عدد من المباريات الهامة، في مختلف البطولات على مستوى العالم.

السعودية * بنما

يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره بنما على ملعب ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك، في السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، ببولندا.

ويتذيل الأخضر ترتيب المجموعة الرابعة بلا نقاط، عقب الخسارة أمام فرنسا ومالي، ليصبح بحاجة إلى الفوز لا بديل عنه أمام بنما، صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، من أجل المنافسة على “مقعد أفضل ثالث”، المؤهل لدور الـ16 من المونديال.

مالي * فرنسا

يلتقي منتخب مالي مع نظيره الفرنسي على ملعب ستاديون غوسير، في السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، ببولندا.

ويحتل مالي، بطل إفريقيا، المركز الثاني في المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن فرنسا المتصدر بـ6 نقاط، والتي ضمنت التأهل لثمن نهائي المونديال.

جنوب إفريقيا * البرتغال

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يلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع البرتغال على ملعب ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا، في التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، ببولندا.

ويتذيل جنوب إفريقيا ترتيب المجموعة السادسة بلا نقاط، بينما يأتي منتخب البرتغال في المركز الثالث بـ3 نقاط، وبفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية، وصيف المجموعة.

كوريا الجنوبية * الأرجنتين

يواجه منتخب كوريا الجنوبية نظيره الأرجنتيني على ملعب ستاديون مييسكي فتيشاش، في التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، ببولندا.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الـ16 من المونديال، بعد تزعم صدارة المجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن البرتغال “الثالث”.

الترجي * الوداد

يلتقي فريقا الترجي التونسي والوداد المغربي على الملعب الأولمبي برادس، في الثانية عشر فجر السبت، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالمغرب، قد انتهت بالتعادل (1-1) بين الفريقين، ليصبح الوداد بحاجة للفوز أو التعادل بهدفين أو أكثر، من أجل التتويج باللقب، في حين يطمح الترجي للفوز أو التعادل (0-0)، من أجل حسم اللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي.