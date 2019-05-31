مونديال_الشباب: نجم #النرويج يسجل “هاتريك الهاتريك” و #قطر تودع كأس العالم

انتهت منافسات اليوم الثامن من نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها بولندا حتى 15 يونيو المقبل.

وحقق منتخب النرويج فوزًا كاسحًا على نظيره الهندوراس بنتيجة (12-0) على ملعب ارينا لوبلين، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالمونديال.

وأحرز ايرلينج هالاند 9 أهداف في الدقائق 7 و20 و36 “ركلة جزاء” و43 و50 و67 و77 و88 و90، بينما أضاف الأهداف الثلاثة الأخرى، ليو شكير أوستيجارد “د30″، ينس بيتر هاوجي “د46″، ايمان ماركوفيتش “د82”.

وتلقى منتخب الهندوراس بطاقتين حمراوتين لكل من أكسيل غوميز وإيفرسون لوبيز في الدقيقتين 57 و90.

وعلى ملعب ستاديون فيدزيفا، حقق منتخب أوروجواي فوزًا على نيوزيلندا بنتيجة (2-0)، وأحرز الهدفين، داروين نونيز وبريان رودريغيز في الدقيقتين 40 و90.

وعلى ملعب ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا، تعادل منتخب نيجيريا مع أوكرانيا بنتيجة (1-1)، وتقدم دانيلو سيكان لأوكرانيا في الدقيقة 30، بينما تعادلت نيجيريا من ركلة جزاء أحرزها محمد تيجاني في الدقيقة 51.

وعلى ملعب ستاديون مييسكي فتيشاش، حقق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فوزًا على قطر بنتيجة (1-0)، وأحرز الهدف، تيموثي وياه في الدقيقة 76.

ترتيب المجموعات

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالآتي..

Advertisements

1- أوروجواي (9 نقاط) “تأهل”

2- نيوزيلندا (6 نقاط) “تأهل”

3- النرويج (3 نقاط)

4- الهندوراس (بلا نقاط)

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة كالآتي..

1- أوكرانيا (7 نقاط) “تأهل”

2- الولايات المتحدة الأمريكية (6 نقاط) “تأهل”

3- نيجيريا (4 نقاط) “تأهل”

4- قطر (بلا نقاط)