الملك_سلمان يستقبل قادة الدول الخليجية والعربية في #قصر_الصفا

صحيفة الخليج الالكترونية استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قادة الدول الخليجية والعربية في قصر الصفا بمكة المكرمة. وكان خادم الحرمين الحرمين الشريفين قد وصل منذ قليل، إلى مقر انعقاد القمتين الخليجية والعربية الطارئتين في مكة المكرمة.

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