مصادر طبية: مقتل خمسة في سلسلة تفجيرات بمدينة كركوك العراقية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لكركوك كانت هدفا للهجمات الإرهابية

قالت مصادر طبية بالمستشفى العام في مدينة كركوك العراقية لرويترز يوم الخميس إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 18 آخرون في سلسلة تفجيرات بالمدينة المنتجة للنفط.

وذكر الجيش العراقي في بيان أن ست عبوات ناسفة بدائية على الأقل انفجرت في المدينة الواقعة بشمال البلاد بينما تمكنت قوات الأمن من تفكيك عبوتين أخريين. وقال الجيش إن ثلاثة قتلوا وأصيب 16 آخرون في التفجيرات.