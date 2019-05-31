العاهل السعودي: أنشطة إيران تهدد أمن المنطقة والعالم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قال العاهل السعودي الملك سلمان خلال اجتماع طارئ لدول الخليج العربية يوم الخميس إن تطوير إيران لقدراتها النووية وصواريخها الباليستية يهدد أمن المنطقة والعالم. وأضاف أن أفعال إيران تهدد الملاحة العالمية وإمدادات النفط العالمية وهي ”تعد سافر على مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة“ وذلك في أعقاب هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في المملكة هذا الشهر.

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