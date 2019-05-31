«تدخلات إيران» على طاولة أولى قمم مكة.. حشد خليجي ضد طهران

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي انطلقت قمة مجلس التعاون الخليجي الـ40، مساء اليوم الخميس، في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية

القمة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة، تتبعها قمة عربية طارئة ليل الخميس، وقمة ثالثة إسلامية الجمعة.

وعُقدت القمة بمشاركة ممثلي الدول الست لمجلس التعاون الخليجي، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر، فيما ترأس الاجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وفي افتتاح الجلسة، دعا الملك سلمان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف دعم إيران للإرهاب، ومنعها من تهديد الملاحة الدولية، لافتًا إلى أنّ القمة تنعقد في ظل تحديات مباشرة تهدد الأمن الدولي، مشيرًا إلى أنَّ ما تقوم به إيران في المنطقة يعد تحديًّا لمبادئ إرساء السلام.

وأضاف أنّ إيران تدعم الإرهاب وتهدد الملاحة الدولية، داعيًّا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء دورها التخريبي.

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وتطرق العاهل السعودي للهجمات التي تعرضت لها سفن قبالة سواحل الإمارات، قائلًا إنّ هذه الأعمال التخريبية تتطلب عملًا جادًا.

وشدّد الملك سلمان على حرص المملكة على استقرار المنطقة وتجنيبها ويلات الحروب، وأن يدها ستظل دائما ممدودة للسلام"، مضيفًا: "سنعمل معًا من أجل مواجهة التحديات".

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، عبد اللطيف الزياني، خلال كلمته في القمة، إنَّ تواجد خادم الحرمين في الاجتماع يؤكد حرصه على وحدة الصف الخليجي، في ظل استمرار الاستفزازات والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المجلس.

وأضاف أنَّ الهجمات الأخيرة وإطلاق الصواريخ الباليستية على مكة المكرمة يتطلب اتخاذ موقف حاسم.