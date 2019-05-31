شاهد صورة ترامب الموقعة بشأن "الجولان المحتل"

وكتب المذيع والكاتب الإسرائيلي، باراك رافيد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، وأرفق بها خرطية إسرائيل الجديدة، والتي تضم هضبة الجولان السورية المحتلة، مختومة بتوقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الرئيس ترامب أرسل له خريطة جديدة لإسرائيل، وقعها بنفسه تظهر هضبة الجولان السورية المحتلة جزءا من إسرائيل.

ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن نتنياهو قوله، اليوم الخميس:

ترامب أرسل لي مع مستشاره، جاريد كوشنر خريطة تظهر مرتفعات الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.

وتابع أن الخريطة المحدثة "أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية وممهورة بتوقيع ترامب".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مارس/ آذار الماضي إن الوقت حان لدعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة لم تلق اعترافا دوليا.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر":

بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!".

وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء قال لترامب في اتصال هاتفي بعد الإعلان "إنه صنع تاريخا".