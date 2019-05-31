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صورة تذكارية للقمة الخليجية... أين وقف رئيس وزراء قطر ومن كان بجواره (فيديو)

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واصطف خادم الحرمين الشريفين مع قادة الخليج، خلف المسجد الحرام في مكة، بينما وقف رئيس وزراء قطر، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثان، إلى جانب أمير الكويت، الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح وممثل سلطنة عمان، السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس بن سعيد.

وكان أول حاكم عربي، شارك الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك عبر حسابه الموثق على موقع "تويتر".

​وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 مايو/ أيار، بينما دعا الملك سلمان لقمتين طارئتين (عربية وخليجية)، يوم الخميس 30 مايو، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

© REUTERS / HANDOUT

ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو/ أيار، في مكة أيضا.

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