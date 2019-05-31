الأمن السعودي ينظم بمهنية عالية حركة المرور في مكة

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تنظم قطاعات واسعة من الأمن السعودي، حركة المرور في مكة المكرمة بكفاءة عالية، فالتحدي كبير نظرا للازدحام المتعلّق بموسم العمرة وشهر رمضان، اضافة إلى تقاطر وفود الدول الخليجية والعربية والاسلامية إلى مكة.

"الخليج 365" من مكة: تستضيف السعودية ثلاث قمم في آن واحد، ونظراً لظروف الزمان والمكان الذين يوافقان شهر رمضان وانعقاد القمم في مكة المكرمة بجوار الحرم المكي، فإنّ المكان يشهد ازدحاماً شديداً كل عام خصوصاً في الثلث الأخير من الشهر، حيث شهدت ساحات الحرم المكي في الأعوام السابقة وصول العدد إلى مليوني نسمة بين مصلٍ وزائر ومعتمر.

وتم إغلاق كافة الطرق في المنطقة المركزية للحرم المكي، وتم كذلك منع دخول السيارات منذ اليوم العشرون من رمضان إلى حين انتهاء القمم ومغادرة الوفود في الثامن والعشرين من الشهر نفسه.

وتشهد المنطقة المركزية والطرق السريعة داخل مكة او الطرق المؤدية إليها تواجداً أمنياً كثيفاً من كافة القطاعات العسكرية لتنظيم الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات الأمنية في الفنادق والأبراج المحيطة بالحرم المكي.

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ونظراً لزيادة عدد الوفود والمرافقين بعد أن قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية بالإضافة إلى التنسيق المسبق لعقد القمة الإسلامية بمكة، ونظرا لعدم وجود المساحة الممكنة في قصر الصفا بالمنطقة المركزية والتي تعقد فيها القمم وقصر الضيافات بمنى في تسكين كافة الوفود، فقد اتخذت المراسم الملكية السعودية إجراءات عاجلة فور إعلان العاهل السعودي عن استضافة القمم الثلاثة بإسكان كافة الوفود في الفنادق والأبراج المعدة لكبار الشخصيات بأطراف ساحات الحرم المكي وتحمل السعودية كافة المصروفات المترتبة على ذلك.

إلى ذلك، تواصلت ""الخليج 365"" مع اللواء محمد البسامي مدير الإدارة العامة للمرور السعودي والذي أبدى اعتذاره الشديد عن أي تصاريح نظراً لانشغال كافة القطاعات بنقل الوفود إلى قصر الصفا مقر انعقاد القمتين الخليجية والعربية.

وبالرغم من الإجراءات الأمنية المكثفة إلا أن استقبال وترحيل الوفود وانتقال المعتمرين والزوار إلى الحرم المكي يتم بسلاسة وسهولة دون وجود ما يعيق الحركة المرورية.

وتشهد مقرات سكن الوفود في الفنادق والأبراج الميحطة بساحات الحرم المكي تواجد قوات الأمن الخاصة ومندوبين من المراسم الملكية لتلبية احتياجات الوفود.

يذكر أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف قد زار يوم الثلاثاء الماضي مقر إقامة الوفود المشاركة في القمم وتجول في ساحات الحرم المكي والتقى بالقيادات الأمنية للاطلاع على سير عملية إقامة الوفود وانتقالهم والخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين.