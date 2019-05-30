إشادة إعلامية بتسهيلات تغطية القمم الثلاث بالسعودية

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الملك سلمان وولي العهد
رحب عدد من الإعلاميين المشاركين في تغطية وقائع أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة، باستضافة المملكة للقمم الثلاث، وتطرقوا إلى دور المملكة الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأشاد الإعلاميون بالتسهيلات المقدمة لهم من وزارة الإعلام السعودية لنقل وتغطية القمم الثلاث، وأشاروا إلى أن المنطقة تمر بتحولات جذرية سياسيا واقتصاديا، ينعكس تأثيرها على العالم أجمع، وهو ما استدعى عقد هذه القمم في هذا التوقيت.
وأوضح الإعلاميون أن استضافة المملكة للقمم الثلاث تهدف إلى وحدة الصف العربي والإسلامي، آملين في أن تخرج هذه القمم بنجاح كبير حيال قضايا المنطقة، خاصة التدخلات الإيرانية. رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، أكد أهمية استضافة المملكة للقمم، مبينًا أن عقدها في مكة المكرمة يكسبها أهمية بالغة وكبيرة،
وأوضح الإعلاميون أن استضافة المملكة للقمم الثلاث تهدف إلى وحدة الصف العربي والإسلامي، آملين في أن تخرج هذه القمم بنجاح كبير حيال قضايا المنطقة، خاصة التدخلات الإيرانية.
رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، أكد أهمية استضافة المملكة للقمم، مبينًا أن عقدها في مكة المكرمة يكسبها أهمية بالغة وكبيرة، حيث تسعى تلك القمم إلى العمل على إيجاد توافق كامل بشأن العديد من الملفات الساخنة، التي سيناقشها القادة.
بينما أشاد رئيس تحرير صحيفة "الصيحة السودانية" عبد الرحمن الأمين، بما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود متواصلة لخدمة الإسلام وقضاياه.
من جانبه رحب نقيب الصحافة اللبنانية ورئيس جريدة الشرق اللبنانية عوني الكعكي باستضافة المملكة للقمم الثلاث، مشيرا إلى أنها تأتي لتوحيد الصف العربي والتضامن الإسلامي.
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