فيديو.. إقرار حوثي «غير مباشر» بأبشع مجازر اليمن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اعترفت ميليشيا الحوثي بشكل غير مباشر بمسؤوليتها عن "مجزرة سعوان" في صنعاء والتي راح ضحيتها 14 طفلاً.
الميليشيات لم تقر صراحةً بالهجوم، لكنّها صرفت تعويضات مالية لأسر الضحايا، من خلال لجنة "جبر الضرر".
دفع الحوثيون لكل أسرة ضحية مليونًا و700 ألف ريال، بعد أن كانت قد دفعت لكل أسرة 150 ألفًا كمصاريف دفن.
الإقرار الحوثي بهذه المذبحة المروعة جاء بعدما كانت قد اتهمت التحالف العربي بأنّه وراء الحادث، إلا أنّ
منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد حمَّلت الانقلابيين مسؤولية المجزرة التي وقعت في 7 أبريل الماضي.
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