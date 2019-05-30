7 تفجيرات تهز كركوك العراقية

وحسب المصادر، أن التفجيرات وقعت في مناطق، وشوارع في مركز المحافظة، وهي: شارعي القدس، والتربية قرب "بلازما مول" التجاري، وعلى الطريق الواصل مع بغداد.
وعلمت مراسلتنا من مصدر أمني، تحفظ الكشف عن اسمه، بمقتل وإصابة 12 شخصا، في الحصيلة الأولية من التفجيرات التي لم تحدد حتى الآن فيما إذا كانت عبوات ناسفة أو سيارات مفخخة.
وأكدت المصادر المحلية، أن سبعة تفجيرات صدى صوتها في المحافظة.
من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلتنا، أن الأعمال الإرهابية تمت بواسطة 6 عبوات ناسفة، والقوات الأمنية تبطل مفعول عبوتين ناسفتين، في كركوك.
وأضافت الخلية، أن هذه الاعتداءات حصلت في شارع القدس، والمحافظة، وطريق بغداد في محافظة كركوك، ما أسفر عن وقوع جرحى من المواطنين المنتسبين، منوهة إلى مزيد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، شهدت محافظة كركوك، التي تعتبر أغنى مدن البلاد نفطيا، شمالي البلاد، تحديدا في قضاء داقوق، جنوبي المحافظة، مقتل شخص، وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة، إثر اشتباكات بينهم وعناصر من "داعش" الإرهابي.
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