محتويات عثرت عليها القوات العراقية في أخطر أوكار "داعش" (صور)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، أن قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ضبطت وكرين لـ"داعش" في "وادي الكرحه" بمحافظة كركوك، شمالي البلاد"، بعد الاشتباك مع مفرزة إرهابية".

وأضافت الخلية، بحسب مقاطعة المعلومات من قبل استخبارات الشرطة الاتحادية تبين إصابة الإرهابي الملقب "أبو أمير" خلال هذه العملية.

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وأوضحت، أن الوكر الأول عبارة عن مركز طبابة متكامل يحتوي على مواد طبية مختلفة، فيما احتوى الآخر على 3 عبوات ناسفة، وجهاز كاتم، وملابس عسكرية، ومدنية، وأخرى قندهارية (زي أفغاني)، وراية لعصابات "داعش".

وأكملت الخلية، كما عثرت القوة داخل الوكر الثاني على كتب تحريضية، وأرزاق جافة، وطرية، و4 قنابل "رمانات" يدوية، وقنبرة هاون، وأعتدة رشاشة مختلفة، ومواد تدخل في عمليات التفجير، فضلا عن مواد أخرى متنوعة.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة مزعومة".