حديث جانبي... كيف استقبل الملك سلمان رئيس وزراء قطر في قصر الصفا (فيديو)

ودار بين الملك سلمان ورئيس وزراء قطر حديثا جانبيا سريعا، قبل أن يتجه الأخير إلى القاعة التي أقيمت بها القمة.

وانطلقت منذ قليل قمة مجلس التعاون الخليجي بعد وصول قادة الدول إلى قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.

وتشارك قطر للمرة الأولى على مستوى عال في اجتماعات تستضيفها السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو/ حزيران 2017، حينما أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البرية والجوية والبحرية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب والانحراف عن المحيط الخليجي، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

ومن المتوقع أن تركز قمم مكة الـ3 على مناقشة قضيتي إيران، خاصة بعد الهجمات الأخيرة على محطتي ضخ النفط في السعودية و4 سفن شحن قرب مياه الإمارات، وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا سيما في ظل خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".

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