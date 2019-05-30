قبيل قمتي مكة… زعيم الحوثيين: القمم والمناسبات أشبه بعمليات تجميل

وتابع عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة متلفزة، على قناة "المسيرة"، مساء اليوم، الخميس، أن "مسار التواطؤ مع العدو الإسرائيلي برز مؤخرا، وتطور إلى التحالف مع العدو ضد المقاومة".

وقال الحوثي في كلمته المتلفزة:

لولا المقاومة الفلسطينية واللبنانية لكان واقع المنطقة مختلفا إلى حد كبير، ولكان نفوذ العدو الإسرائيلي على نحو خطير عما هو عليه اليوم.

وأضاف الحوثي:

إن لم تمثل إسرائيل خطرا وتهديدا على الأمة فأي تهديد بعد ذلك؟

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وأوضح الحوثي أن اتجاه المقاومة هو الاتجاه الذي استمر بفاعلية في التصدي "للخطر الإسرائيلي"، وبأن خيار المقاومة حظي بدعم من دول محدودة كإيران وسوريا ودعمًا بسيطًا من دول هنا وهناك.

وشدد زعيم "أنصار الله" على أن "فلسطين جزءٌ منا كأمة مسلمة وأمرٌ يعنينا كمسلمين"، وبأن:

مجمل واقع الأمة منذ نشوء الكيان الإسرائيلي واغتصابه لأرض فلسطين كان مقسمًا ومتباينًا تجاه القضية.

وأكد عبد الملك بدر الدين الحوثي:

نشهد اليوم 3 مسارات؛ مسار مقاوم، ومسار خذلان، ومسار تواطؤ تنامى إلى مستوى التحالف والتعاون مع العدو.