دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع نوكيا تستعد للإعلان الرسمي عن إصدار جديد من هواتفها الذكية في 6 من يونيو ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة HMD مؤتمرها القادم في 6 من يونيو للإعلان الرسمي عن إصدار جديد من هواتفها الذكية، على أن يتم عقد المؤتمر في إيطاليا.

أرسلت شركة HMD الدعوات الرسمية لدعوة القنوات الإعلامية لمؤتمرها القادم في إيطاليا في 6 من يونيو، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة في طريقها للإعلان عن هاتفي Nokia 5.2 الذي يأتي بعد الإصدار السابق Nokia 5.1 وأيضاً Nokia 6.2. الذي يأتي بعد هاتف Nokia 6.1.

ولم تأتي التسريبات بأي تفاصيل حول هاتف Nokia 5.2 في الوقت الحالي، إلا أن هاتف Nokia 6.2 كان قد رصد في تسريبات كشفت عن اللمحات الرئيسية للهاتف، حيث من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار بتصميم يحاكي هاتف Nokia X71 الذي أطلق في الصين، كما يأتي بتصميم ثقب الشاشة مع إطارات نحيفة جداً تأتي بحجم أكبر نسبياً في الجزء السفلي.

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كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بحجم شاشة 6.2 إنش، ويتميز بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية، مع تصميم رأسي للكاميرة المزدوجة الخلفية التي تأتي أيضاً مع فلاش LED، إلى جانب مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

ويأتي هاتف Nokia 6.2 في فئة الهواتف المتوسطة مع رقاقة معالج Snapdragon 632 وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 9 Pie، لكن يبقى سعر الهاتف وبعض المواصفات الأخرى غير واضحة حتى الإعلان الرسمي عن الهاتفين في 6 من يونيو.

المصدر

هذا الموضوع نوكيا تستعد للإعلان الرسمي عن إصدار جديد من هواتفها الذكية في 6 من يونيو ظهر على التقنية بلا حدود.