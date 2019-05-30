شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع عسكرية من قبضة الانقلابيين الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرر الجيش اليمني اليوم، عدداً من المواقع العسكرية بمحافظة تعز، وسط البلاد، من قبضة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن "الجيش الوطني حرر تبة "القارع"، و"الكنبتين"، و"حميد على عبده" المطلة على جبل الوعش ووادي جديد شمال وغرب المدينة، وكبّد ميليشيا الانقلاب خسائر في الأرواح والعتاد". وأضاف أن "الهجوم المعزز بالمدفعية استهدف طرق تحركات الميليشيا الإرهابية ومواقع مهمة تم زراعتها بالألغام وانتشار القناصة بشكل كبير، إلا أنها سقطت تحت ضربات الجيش الوطني". وأشار المصدر إلى أن الجيش الوطني اليمني يضيق الخناق على ما تبقى من عناصر الميليشيا في جبل الوعش الاستراتيجي بعد فرار الكثير منهم باتجاه مفرق شرعب وشارع الستين بعد أسر عدد كبير من عناصر المليشيات.

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