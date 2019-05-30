شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سعودى عن قمة مكة : فرصة لمناقشة قضايا العرب والتصدى للتهديد الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الخبير السياسى السعودى عبدالله العساف، أستاذ الإعلام السياسى بجامعة الإمام بالرياض، إن انعقاد القمم بالمملكة العربية السعودية فى وقت واحد نتيجة للظروف التى تمر بها المنطقة العربية.

وأضاف العساف فى تصريحات نشرتها وسائل إعلام سعودية أن هناك 3 أهداف مهمة يجب النظر إليها وهي: شرف الزمان وشرف المكان المتمثل فى مكة المكرمة والسبب الذى يجتمع من أجله القادة العرب .

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وأكد الخبير السعودى، أن هذه القمم فرصة لتشاور الزعماء فى جميع القضايا التى تهم العرب، وتبرز دور المملكة العربية السعودية فى تعزيز مكانة العالمين العربى والإسلامى، وتؤكد أن الرياض على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها فى توحيد الصفوف العربية والإسلامية، وعلاج الأزمات المستوطنة فى نسيج الأمة وتنسيق الأدوار بين الدول العربية والإسلامية ، مشيرا الى أن القمة الخليجية تعقد فى ظروف تتعرض فيها المنطقة الخليجية لتهديدات مباشرة ومستمرة من إيران وحلفائها ووكلائها وعملائها؛ ما يهدد أمن واستقرار الدول الخليجية ويعيق دوران عجلة التنمية، كما يهدد العالم بأثره لأن هذه المنطقة حيوية.

وأوضح العساف ، أن إيران ستكون الحاضر الأبرز والملف الأكبر فى القمم العربية، لمناقشة كيفية تقويض إرهابها ورغبتها فى بناء الإمبراطورية الفارسية المزعومة على أنقاض جميع الدول العربية، بالإضافة إلى الكثير من الملفات المهمة مثل القضية الفلسطينية ، وشدد على أن القمة فرصة لتوحيد الصفوف العربية والإسلامية لمواجهة الأعداء والأزمات والمخاطر التى تواجه المنطقة.