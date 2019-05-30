شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 على الأقل وإصابة 18 آخرين فى انفجار 7 عبوات ناسفة بسوق بكركوك العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 5 أشخاص على الأقل و أصيب 18 آخرين فى تفجيرات بمحافظة كركوك العراقية، حسبما ذكرت وكالة ويترز للأنباء، وأعلن مصدر أمنى عراقى لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، عن انفجار 7 عبوات ناسفة فى شارع القدس التجاري وسط المدينة.

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