العراق.. 4 قتلى في سلسلة تفجيرات تهز كركوك

العراق / حسين الأمير / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، 4 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 15 آخرين في سلسلة تفجيرات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة هزت مدينة كركوك، شمالي البلاد.

وقال النقيب حامد العبيدي، في شرطة كركوك، للأناضول، إن "سلسلة تفجيرات أغلبها بعبوات ناسفة وقد يكون بينها سيارات مفخخة هزت كركوك".

وأوضح أن "التفجيرات استهدفت مناطق متفرقة داخل المدينة ومنها شارع القدس وطريق بغداد".

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