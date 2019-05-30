أمير الكويت ورئيس الوزراء القطري يبحثان أعمال قمم مكة

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
استقبل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الخميس، بمقر إقامته بقصر الضيافة في مكة، رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني.
وجرى خلال المقابلة "استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين"، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
كما تناول الطرفان، "الموضوعات المدرجة على أعمال القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، التي ستعقد بمدينة مكة المكرمة".
ويتواجد الطرفان في مكة للمشاركة في قمم مكة الثلاثة، التي دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود.
ودعت الرياض، إلى القمتين العربية والخليجية، في ظل تصاعد التوتر بين إيران من جهة وبعض دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.
وتصاعد التوتر في الخليج العربي؛ جراء تخلي إيران عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الموقع 2015، بالتزامن مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق متعدد الأطراف.
كما اتهمت السعودية إيران باستهداف أربع سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات، بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من طهران، لمحطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.
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