الأمم المتحدة: إجلاء 149 لاجئا من طرابلس إلى روما

​نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، إجلاء 149 لاجئا من وسط الاشتباكات الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس، إلى العاصمة الإيطالية روما.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأوضح "حق" أن الذين تم إجلاؤهم، من جنسيات إريترية وصومالية وسودانية وإثيوبية، وأن بينهم 65 طفلاً، 13 منهم أقل من سنة واحدة من العمر.

كما أفاد أن الكثير منهم بحاجة إلى العلاج ويعانون سوء التغذية.

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وذكر أنه تم نقلهم من مرفق تابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "بعد بقائهم على قيد الحياة لعدة أشهر في ظروف مزرية في أحد مراكز الاحتجاز في طرابلس".

وأشار أنه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تم إجلاء 62 لاجئًا آخرين سوريين وسودانيين وصوماليين إلى مركز العبور الطارئ التابع لمفوضية اللاجئين في تيميشوارا، برومانيا، قبل السفر إلى النرويج.

أردف قائلا: "أخبرنا زملاؤنا في المجال الإنساني أن ستة من العاملين في مجال الصحة لقوا مصرعهم وأصيب سبعة في القتال في طرابلس أمس وأمس الأول (الأربعاء والثلاثاء)".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الجاري تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر قائد قوات الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وحفتر الذي يقود القوات في الشرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.