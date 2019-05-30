المحاكم_العامة: صدور أكثر من ١١ ألف حكم خلال #رمضان

صحيفة الخليج الالكترونية أصدرت المحاكم العامة في المملكة أكثر من 11 ألف حكم خلال شهر رمضان المبارك. جاء ذلك في إحصائية نشرتها وزارة العدل اليوم؛ حيث تصدرت المحكمة العامة بالرياض بأكثر من ٢٠٠٠ حكم، تليها المحكمة العامة في جدة بأكثر من ١٧٠٠ حكم، ثم المحكمة العامة بمكة المكرمة بـ٥٠٠ حكم.

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