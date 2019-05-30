شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عائلة من حريق اندلع في شقتهم بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة: تمكنت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة اليوم (الخميس)، من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بحي المستراح. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق نتج عنه احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص تم إخراجهم، ونقل ٤ من أفراد العائلة للمستشفى لتعرضهم لاختناق وحالتهم مستقرة. Advertisements

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