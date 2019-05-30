مهاتير محمد يؤكد تفوق هواوي على التكنولوجيا الأمريكية

أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، تفوق عملاق الاتصالات الصينية "هواوي" على التكنولوجيا الأمريكية .. لافتاً إلى أن على واشنطن منافسة بكين في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بمؤتمر "مستقبل آسيا" في العاصمة اليابانية طوكيو، تناول خلالها العقوبات الأمريكية على هواوي.

وقال مهاتير أن بلاده تلقت بتفهم المخاوف الأمنية من استخدام تكنولوجيا هواوي، لكنها لا تحمل تأثيرًا سلبيًا على ماليزيا، وستحاول الاستفادة قدر المستطاع منها.

وأضاف "قد تكون حدثت أنشطة تجسس، لكن ماذا يوجد في ماليزيا كي يتم التجسس عليه؟ نحن في غاية الشفافية".

وأوضح أن الأبحاث التكنولوجية للشركة الصينية متقدمة جدًا عن نظيراتها في ماليزيا .. مضيفاً "ولهذا سنحاول الاستفادة منها قدر المستطاع" .

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ودعا رئيس الوزراء الماليزي الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى القبول بقدرة المنتجات الآسيوية على منافسة منتجاتها.

وتعتبر هواوي، واحدة من الشركات العالمية القليلة التي نجحت في بناء شبكات الجيل الخامس (5G)، وبدأت بنشرها في أسواق دول عديدة حول العالم.

وفي 16 مايو/أيار الجاري، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا، يمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها الشركات الأجنبية التي تشكل خطرًا على الأمن القومي، في خطوة اعتبرها مراقبون، استهدافًا لهواوي.