واشنطن: لن نكشف نتائج تحقيق هجوم "ناقلات النفط" الإماراتية والسعودية

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واشنطن — سبوتنيك. قالت مورغان أورغتوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين اليوم الخميس "بالطبع نواصل مراقبة هذا الموقف عن كثب، لكن ليس لدينا أية إعلانات نصدرها بشأن نتيجة التحقيق". "سنترك ذلك للإماراتيين والسعوديين".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون للصحفيين في لندن بأن الولايات المتحدة ستقدم أدلة إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل بأن إيران كانت وراء الهجوم على سفن النقل في منطقة الخليج.

وفي 12 مايو/ أيار، تم استهداف أربع ناقلات نفط — بما في ذلك سفينتين سعوديتين وسفينة ترفع علم دولة الإمارات — في هجوم قبالة المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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ورغم أن أحداً لم يعلن مسؤوليته عن أعمال التخريب، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو قال في 21 مايو إن إيران قد تكون مسؤولة عن الهجوم.

وكررت أورغتوس موقف الولايات المتحدة بأن إيران قد تكون وراء الهجوم على سفن النقل.

ووقع الهجوم وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن عززت واشنطن وجودها العسكري في الخليج في وقت سابق من مايو. وقد نشرت الولايات المتحدة قاذفات قنابل وصواريخ باتريوت ومجموعة هجومية لحاملة الطائرات.