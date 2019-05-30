- 1/2
- 2/2
© REUTERS / Leah Millis, POOL New
وفي وقت سابق اليوم الخميس، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون للصحفيين في لندن بأن الولايات المتحدة ستقدم أدلة إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل بأن إيران كانت وراء الهجوم على سفن النقل في منطقة الخليج.
وفي 12 مايو/ أيار، تم استهداف أربع ناقلات نفط — بما في ذلك سفينتين سعوديتين وسفينة ترفع علم دولة الإمارات — في هجوم قبالة المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ورغم أن أحداً لم يعلن مسؤوليته عن أعمال التخريب، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو قال في 21 مايو إن إيران قد تكون مسؤولة عن الهجوم.
وكررت أورغتوس موقف الولايات المتحدة بأن إيران قد تكون وراء الهجوم على سفن النقل.
ووقع الهجوم وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن عززت واشنطن وجودها العسكري في الخليج في وقت سابق من مايو. وقد نشرت الولايات المتحدة قاذفات قنابل وصواريخ باتريوت ومجموعة هجومية لحاملة الطائرات.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: لن نكشف نتائج تحقيق هجوم "ناقلات النفط" الإماراتية والسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.