بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في سوريا هاتفيا

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين "جرت محادثة هاتفية بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بحثا خلالها الوضع في سوريا".

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وأشار الرئيسان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بشأن إدلب، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتحييد الجماعات الإرهابية.

وأضاف البيان "تم التطرق إلى عدد من المواضيع الثنائية، بما في ذلك التعاون في المجال العسكري التقني".

من جانبها، أعلنت إدارة الرئاسة التركية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب بأقصر وقت والتركيز على عملية التسوية السياسية.

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وجاء في بيان لدائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، أن "أردوغان يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب بأقصر وقت ممكن والتركيز مجددا على عملية التسوية السياسية".

وتابع البيان "أن أردوغان ويوتين يتفقان على إجراء لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان".

وكان الجيش السوري قد أطلق، في السادس من الشهر الجاري، عملية عسكرية واسعة في ريف حماة الشمال الغربي، تمكن خلالها من تحرير عدة مدن وبلدات استراتيجية مخترقا الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب، قبل أن يعلق عملياته العسكرية مؤقتا يوم 18 أيار/ مايو الجاري، بناء على التماس تركي قدم إلى الجانب الروسي كفرصة أخيرة لتركيا لتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق سوتشي الموقع بتاريخ 17 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.